В колонии Волгограда произошел хлопок, госпитализированы четверо заключенных

Следствие организовало проверку по факту происшествия на территории исправительной колонии в Тракторозаводском районе Волгограда. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Волгоградской области.

Согласно предварительным сведениям, сегодня, 29 июля, во время производства работ в одном из хозяйственных блоков колонии произошел хлопок газового баллона с последующим воспламенением. С ожогами различной степени тяжести госпитализировали четверых заключенных.

Территориальное подразделение регионального управления СКР приступило к процессуальной проверке по данному факту. Специалисты выясняют все обстоятельства случившегося.

По данным пресс-службы регионального надзорного ведомства, хлопок в помещении ФКУ ИК № 9 УФСИН России по Волгоградской области произошел сегодня примерно в 07:10. На место происшествия выехал начальник отдела по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний прокуратуры Волгоградской области Максим Челобитчиков. Надзорное ведомство организовало проверку соблюдения требований уголовно-исполнительного законодательства.

Павел Фролов