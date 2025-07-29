В кафе Казани выявили 25 нелегальных мигрантов

Сотрудники МВД Татарстана в ходе проверки в кафе на ул. Сафиуллина в Казани выявили 25 иностранцев с нарушениями миграционного законодательства. Об этом рассказали в пресс-службе министерства.

В отношении мигрантов были составлены 26 протоколов об административном правонарушении. Из них 22 протокола касаются нарушений режима пребывания в РФ, три протокола — незаконной трудовой деятельности и один документ о несоответствии заявленной цели въезда в страну.

Выяснилось, что одна из задержанных находится в розыске в родной стране за мошенничество. Другой иностранец уже был ранее выдворен из России, ему был запрещен въезд до сентября 2026 года. Мигранта подозревают по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы РФ).

На 22 граждан составлены постановления о помещении их в центр временного содержания с последующим выдворением за пределы страны. Проводится сбор доказательств для привлечения работодателя к административной ответственности по ст. 18.15 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина).

Диана Соловьёва