В Ярославле хотят снести 30 аварийных домов

В Ярославле планируют снести 30 аварийных домов, из которых семь ликвидируют до конца года. На совещании в мэрии заместитель мэра Александр Черневский сообщил, что на улице Колышкина строится новый дом для переселения жителей, финансируемый по федеральной программе. Из 77 аварийных домов уже снесено 26.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Александр Черневский уточнил, что четыре дома снесены в этом году, а до конца года планируется ликвидировать еще семь. Основную часть сноса завершат после ввода в эксплуатацию нового объекта на улице Колышкина. В августе состоится заседание федерального «Фонда развития территорий», на котором определят сумму финансирования для Ярославской области на период с 2026 по 2030 годы.

Председатель муниципалитета Ярославля Сергей Калинин поинтересовался, включат ли дома, признанные аварийными в 2021 году, в программу на следующую пятилетку. Александр Черневский ответил, что объем расселения будет зависеть от выделяемых средств, но дома, признанные аварийными в 2021 году, точно войдут в программу.

Антон Голицын