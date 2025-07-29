В Ярославле хотят снести 30 аварийных домов
В Ярославле планируют снести 30 аварийных домов, из которых семь ликвидируют до конца года. На совещании в мэрии заместитель мэра Александр Черневский сообщил, что на улице Колышкина строится новый дом для переселения жителей, финансируемый по федеральной программе. Из 77 аварийных домов уже снесено 26.
Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля
Александр Черневский уточнил, что четыре дома снесены в этом году, а до конца года планируется ликвидировать еще семь. Основную часть сноса завершат после ввода в эксплуатацию нового объекта на улице Колышкина. В августе состоится заседание федерального «Фонда развития территорий», на котором определят сумму финансирования для Ярославской области на период с 2026 по 2030 годы.
Председатель муниципалитета Ярославля Сергей Калинин поинтересовался, включат ли дома, признанные аварийными в 2021 году, в программу на следующую пятилетку. Александр Черневский ответил, что объем расселения будет зависеть от выделяемых средств, но дома, признанные аварийными в 2021 году, точно войдут в программу.