Около 16% походящей под туробъекты земли используется в Нижегородской области

Управление Росреестра по Нижегородской области нашло в регионе 39 участков и 9 прилегающих территорий, подходящих под размещение глэмпингов и зон отдыха. Общая площадь этих участков составляет 169,9 га, сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Руководитель управления Оксана Штейн рассказала, что участки подобраны на территории 24 муниципалитетов. Уже используются в туристической деятельности пять участков и пять территорий общей площадью 27,8 га. То есть, задействовано чуть более 16% подобранной площади.

Информация о земельных участках, включая расположение и потенциальные возможности, доступна на сайте ведомства.

Галина Шамберина