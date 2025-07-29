В первом полугодии работодатели Башкирии сокрыли 37 несчастных случаев

С января по июнь сотрудники Гострудинспекции Башкирии расследовали 37 сокрытых работодателями несчастных случаев с персоналом. Об этом на пресс-конференции в информагентстве «Башинформ» рассказала руководитель регионального управления ведомства Татьяна Астрелина. Всего в первом полугодии зафиксировано более 160 происшествий на производстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руководитель Гострудинспекции Башкирии Татьяна Астрелина

Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ Руководитель Гострудинспекции Башкирии Татьяна Астрелина

Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ

По данным надзорного ведомства, семь инцидентов, о которых не доложил работодатель, оказались групповыми несчастными случаями. Столько же происшествий закончились летальным исходом. Тяжелые травмы рабочие получили в 14 инцидентах, легкие — в семи.

Наибольшее число сокрытых несчастных случаев выявлены в строительстве и логистике (по семь происшествий). Кроме того, расследованы аналогичные эпизоды в промышленности, торговле, сельском хозяйстве.

Сокрытые несчастные случаи, рассказала госпожа Астрелина, выявляются благодаря сотрудничеству трудовой инспекции с больницами, передающими данные надзору. Кроме того, ведомство проверяет публикации в СМИ, сообщения правоохранительных органов и обращения самих работников и их родственников.

За прошлый год Гострудинспекция выявила 27 сокрытых инцидентов на рабочем месте, а в первой половине 2024 года — 15 таких случаев.

Идэль Гумеров