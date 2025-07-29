В Лаишевском районе построят многофункциональный комплекс за 968 млн рублей

В Лаишевском районе планируется строительство многофункционального комплекса Irbis. Объем инвестиций составит 968 млн руб. Об этом сообщил глава района Ильдус Зарипов на муниципальном часе в Агентстве инвестиционного развития Республики Татарстан.

Комплекс будет расположен на пересечении трассы М-12 и автодороги Казань — Атабаево. В составе комплекса будут работать многотопливная АЗС, супермаркет, кафе, гостиница, сервисная зона для легковых и грузовых автомобилей, зона караванеров и зона парковки для грузового транспорта.

Проект создаст 97 рабочих мест.

Анар Зейналов