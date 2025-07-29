В Москве задержали подростков в платьях, снимавших видео в монастыре

В Москве в территориальный отдел доставили трех молодых людей, которые сняли провокационное видео в Сретенеском монастыре. Двое из них — несовершеннолетние, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД.

В Telegram-каналах накануне распространилось видео: несколько молодых людей в женских нарядах пришли на службу в монастырь, там они приставали к священнослужителям и посетителям.

По данным полиции, инцидент произошел 18 июля. В отношении двух задержанных составлен административный материал по статье о пропаганде нетрадиционных отношений и смены пола (ст. 6.21 КоАП РФ). Собранные в отношении третьего юноши материалы направят в комиссию по делам несовершеннолетних. ГУ МВД также проверяет, есть ли в их действиях нарушение права на свободу вероисповедания (ст. 148 УК РФ) и нарушение законодательства о свободе совести (ст. 5.26 КоАП РФ).