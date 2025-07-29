В аэропорту Кургана произошла массовая задержка рейсов

В курганском аэропорту 29 июля задержан прилет и вылет шести авиарейсов. Причиной стал туман и поздний прилет самолетов. Об этом сообщается на официальном сайте аэропорта Кургана.

С опозданием прибыл рейс из Санкт-Петербурга. Он должен был прилететь в Курган 29 июля в 3:20, однако время изменилось на 12:05. Причиной стала задержка самолета в аэропорту Пулково, в котором 27 июля вводились временные ограничения на отправление и прием авиарейсов. Из-за изменения в расписании борт из Кургана в Санкт-Петербург также вылетит позже — в 18:25 вместо 14:10.

Кроме того, задерживается прибытие в Курган рейса из Сочи. Планировалось, что он прилетит в 13:00, но теперь время изменилось на 17:45. Сегодня из Кургана должен был отправиться самолет в Сочи в 4:25, однако его перенесли на 13:10.

Все вышеперечисленные авиарейсы выполняет компания «Икар».

Утром 29 июля в Курган с опозданием прилетел самолет из Москвы — в 8:50 вместо 5:50. Причиной стали метеоусловия аэропорта. По данным Gismeteo, сегодня с двух часов ночи до восьми утра там наблюдался туман. Из Кургана самолет отправился в Москву в 9:40 вместо 7:00.

Аэропорт Кургана сообщает о задержке еще одного авиарейса 30 июля: самолет из Сочи ожидают в 9:10 вместо 5:20. Обратно он вылетит в 10:10 вместо 6:25. Из-за этого аэропорт начнет работу с семи часов утра.