Каждый десятый нижегородец позволяет себе дневной сон на работе

Большинство нижегородцев (77%) отвлекаются на личные сообщения в мессенджерах в рабочее время. Еще 26% ходят по своим делам, посещают врачей, банки и госучреждения. Такие данные опубликовал кадровый сервис Headhunter по итогам собственного опроса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным исследования, на социальные сети и развлекательный контент во время работы отвлекаются 20% нижегородцев. Параллельно с работой 15% смотрят сериалы и фильмы, 13% занимаются домашними делами, 10% позволяют себе дневной сон, 9% учатся, 8% встречаются с родными и друзьями, 4% посещают фитнес.

IT-специалисты стали лидерами по просмотру сериалов и видео фоном (22%), совмещению работы и хобби (13%) и дневному сну (13%). Чаще других отлучаются в банки и к врачам сотрудники сферы маркетинга (34%). Работники финансовой сильнее других сконцентрированы на мессенджерах (85%) и реже отвлекаются на другие виды активности.

Андрей Репин