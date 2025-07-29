В Саратове устанавливают башенный кран у дома на Блинова, где произошел взрыв

Специалисты приступили к установке башенного крана на месте взрыва в 10-этажном доме на ул. Блинова в Саратове. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное правительство.

Источник агентства отметил, что кран монтируют в рамках аварийно-восстановительных работ. С его помощью продолжится демонтаж конструкций, эксперты смогут оценить состояние здания.

Напомним, 25 июля произошло обрушение угловой секции жилого дома по ул. Блинова, 2 с 7 по 10 этаж в результате взрыва газа. Погибли семь человек, в том числе один ребенок. Следствие проверяет версию о причастности к взрыву одного из жильцов.

Павел Фролов