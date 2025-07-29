ФСБ: мигрант из Азии хотел взорвать российского военнослужащего в Ростове

Центр общественных связей ФСБ сообщил о задержании иностранца, который, по версии следствия, планировал убийство российского военнослужащего. Фигурант дал признательные показания, заявили в ведомстве.

По версии следствия, гражданин одной из стран Центральной Азии приехал в Санкт-Петербург, и там «куратор» дал ему «пакет с бомбами». Взрывные устройства нужно было отвезти в Ростов-на-Дону, чтобы убить высокопоставленного военнослужащего Министерства обороны РФ, заявил иностранец после поимки. При задержании у него изъяли самодельное взрывное устройство на 400 г тротилла, средства связи «для конспиративного общения с куратором» и видеокамеру, заявили в ФСБ.

Дело возбуждено по статьям о подготовке к теракту (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205), незаконном обороте взрывчатки (ч. 1 ст. 222.1) и незаконном изготовлении взрывных устройств (ч. 1 ст. 223.1). Суд арестовал подозреваемого.