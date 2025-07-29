Правительство не поддержало законопроект о маркировке «вредных продуктов»

Правительство России не поддержало законопроект, которым предлагалось обязать производителей наносить специальные обозначения на продукты с избыточным содержанием сахара или жиров. С такой инициативой выступила группа депутатов от партии «Новые люди» во главе с замруководителя фракции Сарданой Авксентьевой.

Авторы предлагали внести изменения в закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов». Парламентарии обосновывали инициативу статистикой заболевания в России ожирением и сахарным диабетом. В законопроекте предлагалось снабдить продукты крупными и яркими предупреждающими знаками «Избыток калорий», «Избыток сахара», «Избыток насыщенных жиров», «Избыток натрия».

В правительстве обратили внимание депутатов на то, что требования к маркировке уже установлены техническим регламентом Таможенного союза и Договором о Евразийском экономическом союзе. Также в кабмине указали, что нововведения потребуют дополнительных бюджетных средств, сообщает ТАСС.