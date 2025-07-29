В Удмуртии стартовал эксперимент по онлайн взысканию задолженности за ЖКУ

С 1 июля в Удмуртии началось тестирование новой системы взыскания долгов за жилищно-коммунальные услуги на базе ГИС ЖКХ, сообщает пресс-служба Минстроя России. Эксперимент продлится до 30 июня 2026 года и будет направлен на повышение платежной дисциплины и сокращение дебиторской задолженности. Кроме Удмуртии, в тестировании участвуют еще 16 регионов России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В рамках эксперимента будет создан цифровой сервис, который автоматизирует запросы и уведомления для собственников. Система будет самостоятельно запрашивать данные из Росреестра, уведомлять должников и формировать заявления на вынесение судебного приказа. При этом персональные данные должников не будут разглашаться до момента судебного решения.

Упрощение процесса подачи заявлений в суды должно сократить нагрузку на добросовестных потребителей и уменьшить объемы работы судов по розыску должников. Должники будут получать уведомления о наличии задолженности через Госуслуги и смогут погасить ее до обращения в суд.