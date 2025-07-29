В Лаишевском районе построят производственно-хозяйственный парк за 24 млрд рублей

В Лаишевском районе планируют построить производственно-хозяйственный парк. Объем инвестиций составит 24 млрд руб. Об этом сообщил глава района Ильдус Зарипов на муниципальном часе в Агентстве инвестиционного развития Республики Татарстан.

Парк будет расположен на пересечении трассы М-12 и автодороги Столбище — Атабаево, на участке площадью 182 га. Планируется, что здесь будет создано 10 тысяч рабочих мест.

По словам Ильдуса Зарипова, в парке будут располагаться производственные корпуса с экосистемой локальных производителей.

Анар Зейналов