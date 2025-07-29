С августа из Уфы в Челябинск запустят скоростную электричку

С августа из Уфы в Челябинск начнет ходить скоростная электричка «Ласточка» — «Южно-Уральский экспресс», сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Башкирии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Поезд отправится в первый рейс со станции Дема 1 августа в 13:25 и прибудет в Челябинск в тот же день 23:05 по местному времени. Электричка будет ходить по пятницам, субботам и воскресеньям.

Со 2 августа и далее по субботам, воскресеньям и понедельникам «Ласточка» будет отправляться из Челябинска в 6:04 и прибывать в Уфу в 15:36 мин.

Маршрут будет обслуживать состав из пяти или шести вагонов с 396 или 490 сидячими местами соответственно.

Это первый межрегиональный маршрут между Уфой и Челябинском в пригородном железнодорожном сообщении, отмечается в пресс-релизе. Запуск этого маршрута актуален в связи с ремонтом трассы М-5.

Майя Иванова