По итогам первого полугодия в бюджет Татарстана поступило почти 1,4 млрд руб. налогов от самозанятых граждан. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2025 году в бюджет Татарстана поступило 1,4 млрд рублей налогов от самозанятых

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В 2025 году в бюджет Татарстана поступило 1,4 млрд рублей налогов от самозанятых

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Из общей суммы 1,266 млрд руб. приходятся на налог на профессиональный доход. По сравнению с первым полугодием 2024 года рост поступлений по этим выплатам составил 38%. Еще 98 млн руб. поступили в бюджет Татарстана по автоматизированной упрощенной системе, что на 50% больше, чем за шесть месяцев прошлого года.

Количество самозанятых граждан в Татарстане превысило 400 тыс. человек.

Диана Соловьёва