Ставку отделяют от дискриминации

Идея создать специальный реестр ушедших с российского рынка после февраля 2022 года компаний, повысив для них ставку налога на прибыль до 35%, не нашла поддержки у федерального правительства. Соответствующие законопроекты вносила в Госдуму группа депутатов во главе с главой партии «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым. Авторы законопроекта аргументировали предлагаемые меры необходимостью укрепить экономический суверенитет страны. Профильные федеральные министерства посчитали, что введение ставок налогов и сборов, как и льготы по таким платежам, в зависимости от страны происхождения налогоплательщика носит дискриминационный характер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Как следует из заключения федерального правительства, имеющегося в распоряжении «Ъ», оно не поддерживает законопроект о введении налога на прибыль в размере 35% для ушедших с российского рынка после февраля 2022 года компаний из-за внешнеполитических причин, в том числе из-за введенных в отношении России западных санкций. Для сравнения: с начала 2025 года стандартный в РФ размер налога на прибыль составляет 25%.

С этой инициативой в апреле 2025 года выступила группа депутатов во главе с главой партии «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым. Она внесла соответствующие поправки к Налоговому кодексу и предложила их рассмотреть Госдуме. Авторы идеи объясняли «РИА Новости» свое предложение тем, что «предложенные меры направлены на укрепление экономического суверенитета страны и долгосрочную стабильность внутреннего рынка».

Законопроект не был поддержан Минфином и Минэкономики, следует из отзыва.

Там указывается, что в п. 2 ст. 3 Налогового кодекса РФ прямо говорится, что «налоги не могут иметь дискриминационный характер и различно применяться, исходя из социальных, расовых, национальных, религиозных и иных подобных критериев». Кроме того, уточняют в правительстве, «не допускается устанавливать дифференцированные ставки налогов и сборов, налоговые льготы в зависимости от формы собственности, гражданства физических лиц или места происхождения капитала».

Отдельным законопроектом депутатская группа во главе с Сергеем Мироновым предложила создать специальный реестр, «включающий не только товарные знаки, но и другие средства индивидуализации брендов, покинувших российский рынок». Иначе говоря, это должен быть список компаний, которые и должны были бы платить повышенный налог на прибыль.

Эту идею федеральное правительство также не поддержало, посчитав, что кабинет министров предложил поправки к законодательству, предусматривающие дополнительную защиту интересов российских собственников бизнеса и усложнение процедуры обратного выкупа акций стратегических компаний иностранными инвесторами из недружественных стран.

В свою очередь, Сергей Миронов, обсуждая весной этого года идею с введением специального реестра с «РИА Новости», настаивал, что он нужен для защиты российских производителей.

«Транснациональные корпорации обладают большими финансовыми и маркетинговыми возможностями, и после возвращения в Россию они могут начать демпинговать, заниматься недобросовестной конкуренцией, а наши компании рискуют потерять те преимущества, которые они получили на фоне введения санкций»,— заявлял тогда депутат.

О возможном возвращении ушедших из России после февраля 2022 года зарубежных компаний на рынке стали активно говорить после кратковременного периода потепления отношений между РФ и США, чему предшествовало избрание Дональда Трампа президентом Соединенных Штатов. Российские профильные чиновники, в свою очередь, заявляли о необходимости найти механизмы и критерии возвращения таких компаний.

Однако, как говорили ранее источники «Ъ», близкие к Минпромторгу, к началу лета 2025 года ни одна из ушедших из России зарубежных корпораций пока не обращалась с конкретным планом возобновления своей работы в стране.

За три года, с марта 2022 года, из России ушло 62% крупных иностранных компаний, большая часть представляет США, Великобританию и Германию, следует из подсчетов аудиторской компании Kept (бывшая KPMG). 56% из покинувших РФ за этот период 183 крупных иностранных компаний продали свои активы локальному бизнесу, 22% — локальному менеджменту. Лишь 8% компаний закрыли бизнес или приостановили деятельность. 96 иностранных компаний (31% от всей выборки) не озвучивали информацию о выходе с российского рынка и, по сведениям Kept, продолжают работать в России.

Халиль Аминов