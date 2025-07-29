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В Рыбинске два человека погибли в пожаре

В Рыбинске 28 июля произошел пожар в частном жилом доме в Кривоколенном переулке, в результате которого погибли двое мужчин. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области.

Фото: ГУ МЧС Росии по Ярославской области

Фото: ГУ МЧС Росии по Ярославской области

Пожар ликвидировали 16 пожарных и 5 единиц техники МЧС России. Огнеборцы вынесли два газовых баллона, но огонь уничтожил дом на площади 40 кв. м, хозпостройку на 10 кв. м и деревянный забор на 15 кв. м.

Предварительная причина пожара — тепловое воздействие тлеющего табачного изделия. Очаг возгорания находился на кухне. МЧС России напоминает о необходимости соблюдать меры предосторожности при курении.

Антон Голицын

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