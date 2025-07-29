Уфимке отказали в иске к поликлинике №43 и ее главврачу

Октябрьский райсуд Уфы оставил без удовлетворения иск местной жительницы к поликлинике №43 и ее главврачу Андрею Палтусову, следует из решения суда.

Согласно материалам дела, в декабре 2023 года истец обратилась в женскую консультацию при поликлинике с жалобами на сильные боли в животе. Из-за повышенной температуры тела, уфимку, как она указывала в суде, не стали принимать в поликлинике, посоветовав пройти в бокс, но она решила обратиться в частную клинику. После осмотра ее госпитализировали в больницу №13, где удалили кисту яичника. Сумму компенсации морального вреда она оценила в 1,5 млн руб.

Представители поликлиники иск не признали. По их словам, отказа в медицинский помощи не было, а истец по собственному желанию покинула учреждение. Представитель районной прокуратуры просила также отказать в удовлетворении иска.

Суд согласился с выводами судебно-медицинской экспертизы, согласно которым нарушений при приеме пациентки не было, как и вреда ее здоровью из-за действий медработников.

Венера Хисамова