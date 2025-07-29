На обслуживание транспортной системы в Уфимской агломерации выделят 30 млн рублей

Республиканское ГКУ «Центр организации дорожного движения» заключило контракт на сервисное и техническое обслуживание элементов интеллектуальной транспортной системы в Уфимской агломерации, следует из размещенных на портале госзакупок материалов. Стоимость договора — 30 млн руб., его профинансируют из республиканского бюджета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Услуги окажет московское ООО «Научно-производственное объединение «Интеллектуальные технические системы». Исполнитель должен будет в течение двух месяцев подряд в круглосуточном режиме принимать сообщения об инцидентах, устранять неисправности, провести мониторинг работоспособности программного обеспечения и оборудования, аварийно-восстановительные и планово-профилактические работы по поддержанию интеллектуальной транспортной системы в актуальном рабочем состоянии.

НПО «Интеллектуальные технические системы» зарегистрировано в Москве в апреле 2020 года. Уставный капитал — 10 тыс. руб. — через цепочку юрлиц принадлежит Вячеславу Смирнову,

Виталию Южилину, Диане Гиндин и Андрею Гостищеву. В 2024 году выручка компании составила 1,8 млрд руб., чистая прибыль — 475 млн руб.

Наталья Балыкова