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В Самарской области инфляция продолжает замедляться

Показатель годовой инфляции в Самарской области в июне 2025 года снизился до 10,32% после 10,99% в мае. Об этом говорится в сообщении самарского отделения Волго-Вятского ГУ Банка России. 

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В частности, подешевели продукты питания, тогда как в аналогичном периоде пошлых нескольких лет они дорожали. С исключением сезонности стоимость продуктов в июне выросла меньше, чем в предыдущем месяце. По данным Центробанка, в основном это связано с расширением предложения некоторых товаров. 

Непродовольственные товары и услуги за месяц, наоборот, стали дороже, хотя охлаждение спроса на ряд товаров длительного пользования и укрепление рубля сдерживали рост стоимости. 

По России показатель годовой инфляции в июне составил 9,40%.

Сабрина Самедова