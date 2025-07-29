Следствие возбудило дело по факту гибели четырех человек на пожаре в Астрахани

Следственный отдел по Ленинскому району Астрахани возбудил уголовное дело в связи с гибелью на пожаре четырех человек, включая ребенка (ч. 3 ст. 109 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Астраханской области.

Пожар произошел в ночь на 25 июля этого года в частном доме на площади Славянской в Ленинском районе Астрахани. Во время тушения огнеборцы обнаружили тела 87-летней местной жительницы, ее 63-летней дочери, а также семилетней правнучки, приехавшей к родственникам на лето. В результате пожара получил ожоги 66-летний сын хозяйки дома. Его увезли в лечебное учреждение, где он скончался.

Согласно предварительным данным, к возникновению огня привело короткое замыкание электропроводки. Следователи изучили место происшествия, выясняют все обстоятельства случившегося.

Павел Фролов