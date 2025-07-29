«Европа предсказуемо капитулировала»

«Трамп съел на завтрак Урсулу фон дер Ляйен»,— так торговую сделку между ЕС и США прокомментировал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, у главы Еврокомиссии не было полномочий подписывать документы. «Канцлер Германии собирается везти эти деньги туда? Или президент Франции? Или венгерский премьер отправит капитал в Америку? Как это планируется?»,— задается вопросами политик. Большинство американских СМИ при этом сомневаются, что Брюссель сможет исполнить все взятые на себя обязательства. Обозреватель “Ъ FM” Максим Юсин, задумался, насколько Дональд Трамп изменил отношения между Вашингтоном и его европейскими союзниками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Долгожданная торговая сделка, которую заключили в гольф-клубе в Шотландии президент США Дональд Трамп и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, не вызвала в Европе ни удовлетворения, ни тем более энтузиазма. Иной реакции сложно было ожидать, если учесть, что практически по всем вопросам американский президент добился своих целей, вынудив Европу пойти на уступки, смириться с финансовыми потерями и взять на себя долгосрочные обязательства, из которых далеко не все выгодны для Старого Света. Даже члены правительства Германии, интересы которой немка фон дер Ляйен до последнего момента старалась учесть, сокращая ущерб для автомобильных концернов ФРГ, не скрывали скептического настроения. А канцлер Фридрих Мерц признался, что надеялся на более серьезные послабления. Но с новым хозяином Белого дома надеяться на снисхождение бесполезно.

На переговорах с европейцами он вел себя беспощадно. В своем классическом стиле он вначале ошарашил партнеров космическими пошлинами, введение которых нанесло бы катастрофический удар по европейской экономике. Потом отложил финальное решение, подвесив над Брюсселем тарифный дамоклов меч, и в таком положении вел с ними диалог, больше напоминавший выкручивание рук. В итоге Европа предсказуемо капитулировала, согласившись на снижение объявленных Трампом тарифов до 15%, взамен обязавшись покупать американские энергоносители и оружие и инвестировать в экономику США. На этом фоне вспоминаются периодически звучавшие в последние месяцы грозные заявления лидеров ЕС о необходимости защищать экономический суверенитет континента, противостоять давлению Вашингтона, готовности вступить в тарифную войну, лишь бы не поддаваться диктату Трампа.

Все это оказалось пустыми словами. Ни к тарифной войне, ни к жесткому противостоянию с Белым домом сегодняшняя Европа не готова.

А к чему готова? К тому, что Трампа надо пережить как страшный сон, кошмар, тайфун, потерпеть еще три с лишним года, а потом в Вашингтоне сменится администрация. И новый президент, особенно, если им станет демократ, вернется к классическим, привычным, гораздо более сбалансированным, уважительным отношениям с союзниками. Вот только оправдается ли этот расчет? Есть опасность, что тектонические сдвиги, вызванные республиканцем, необратимы.

Америка уже продавила Европу, уже сломила ее сопротивление, и назад пути нет.

Трамп сыграл роль тарана, бульдозера. Он невозмутимо принял на себя свою долю возмущения, упреков, проклятий, но цели добился. И отныне торговля между ЕС и США будет идти уже по этим выгодным Америке и не выгодным европейцам правилам. Но президент Соединенных Штатов и не обязан думать об их интересах. И трудно представить, что преемник Трампа, кем бы он ни был, какую бы партию ни представлял, откажется от таких удобных и комфортных соглашений, заключенных в шотландском гольф-клубе. Что же касается Европы, то ей остается подсчитывать ущерб и надеяться на то, что голоса оппозиционных политиков, обвиняющих ее нынешних лидеров в мягкотелости и беспомощности, не будут звучать слишком громко и слишком убедительно для избирателей.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Максим Юсин