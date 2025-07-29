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Глава СКР запросил доклад о противоправных действиях в отношении жительницы Новокуйбышевска приезжим

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по Самарской области Павлу Олейнику доложить о ходе расследования уголовного дела о совершении противоправных действий в отношении жительницы Новокуйбышевска и установленных обстоятельствах. Об этом сообщает СУ СКР по Самарской области.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По данным ведомства, в медиапространстве сообщается, что в Новокуйбышевске «приезжий совершил противоправные действия сексуального характера в отношении местной жительницы». По ее заявлению правоохранительные органы бездействуют.

Следственными органами СК России по Самарской области возбудили уголовное дело в отношении мужчины.

Руфия Кутляева