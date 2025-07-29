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Ижевчанка получила жизненно необходимое лекарство благодаря судебным приставам

20-летняя жительница Ижевска после вмешательства судебных приставов получила от минздрава Удмуртии жизненно необходимый препарат «Кутаквиг», сообщает пресс-служба ГМУ ФССП России.

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Первомайский райсуд Ижевска обязал министерство здравоохранения Удмуртии обеспечить девушку иммуноглобулином, необходимым для постоянной терапии. Однако окончательно решить вопрос удалось только после вмешательства приставов.

«Ситуация сдвинулась с "мертвой точки" под угрозой уголовного преследования по ст. 315 УК РФ. Лишь тогда ведомство предоставило пациентке лекарство»,— отметил начальник регионального подразделения ГМУ ФССП Александр Семенов.

Из-за бездействия организации-должника судебный пристав применил штрафные санкции и привлек руководство к административной ответственности по ст. 17.15 КоАП РФ.