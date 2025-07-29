В Сигаево освятили новый храм равноапостольного князя Владимира

Новый храм равноапостольного князя Владимира освятили в селе Сигаево. Как сообщает пресс-служба Ижевской епархии, мероприятие прошло 28 июля — в день Крещения Руси.

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«Я благодарю всех, кто потрудился над строительством этого храма. Я хорошо помню, как мы с Игорем Асабиным выбирали место для будущего храма, помню, как освящали фундамент. Сегодня вижу результат огромного труда, получилось здорово и красиво, такой византийской архитектуры у нас еще не было»,— отметил митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин.

Строительство храма длилось десять лет при поддержке предпринимателя Дениса Агашина. После службы митрополит провел чин освящения престола и божественную литургию, а также вручил церковные награды. Рядом с храмом были посажены кедры.