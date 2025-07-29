Житель Перми, истязавший пасынка, приговорен к пяти годам колонии строгого режима

Свердловский суд Перми признал жителя Перми Евгения Овсюкова виновным в истязании своего пасынка и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет в колонии строгого режима. Также удовлетворен гражданский иск прокурора о взыскании в пользу потерпевшего компенсации морального вреда в сумме 300 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Овсюков.

Фото: Пресс-служба краевой прокуратуры Евгений Овсюков.

Фото: Пресс-служба краевой прокуратуры

Как установили следствие и суд, с марта 2024 года по 1 марта 2025 года Евгений Овсюков неоднократно причинял физические и психические страдания своему пасынку. В частности, он систематически наносил ему побои и высказывал оскорбления. О преступлении стало известно после того, как в интернете появилось видео с убегавшим от отчима пасынком.

3 марта 2025 года Евгений Овсюков был задержан в рамках уголовного дела об истязании несовершеннолетнего, на следующий день суд отправил его в СИЗО.