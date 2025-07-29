Депутата Госдумы Бутину на Украине заочно приговорили к 15 годам тюрьмы

На Украине Хмельницкий районный суд признал российского депутата Госдумы Марию Бутину виновной в «посягательстве на территориальную целостность» страны. Россиянку заочно приговорили к 15 годам лишения свободы, сообщает ТАСС.

Украинским следствием госпоже Бутиной заочной предъявили обвинение по ч. 3 ст. 110 УК. Украинский суд также постановил конфисковать все ее имущество в пользу Украины. С марта 2023 года Мария Бутина внесена в украинскую базу «Миротворец».

В 2018 году Мария Бутина была арестована в США за работу иностранным агентом без регистрации в Минюсте, ее приговорили к 18 месяцам заключения. В 2019 году ее освободили из тюрьмы и отправили в Россию. После начала российской военной операции на Украине она была внесена в санкционные списки Евросоюза, Канады и США.