В Саратове раскрыли итоги проверки деятельности МКУ «Центр молодежных инициатив»

Контрольно-счетная палата Саратова проверила деятельность МКУ «Центр молодежных инициатив» за 2022-2024 годы. Выяснилось, что до 88% выделенных ему бюджетных средств потрачены на оплату труда работников.

С мая позапрошлого года учреждение стало инициатором, организатором и участником свыше 350 мероприятий для молодежи. Проверка не выявила нарушений в финансово-бюджетной сфере в работе МКУ «Центр молодежных инициатив».

Контрольно-счетная палата Саратова указала на тенденцию к увеличению финансового обеспечения учреждения. Также выяснилось, что состояние всех помещений, предоставленных ему на праве оперативного управления, оценивается как неудовлетворительное, часть не используется в связи с полным износом.

Павел Фролов