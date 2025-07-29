«Уралкалий» профинансировал установку памятного бюста Николаю Рязанцеву

В Соликамске при поддержке «Уралкалия» установлен памятник первооткрывателю калия Николаю Рязанцеву, который в 1907 году пробурил разведочную скважину и получил первые образцы калия на Урале. Событие приурочено к 100-летию открытия Верхнекамского месторождения солей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

В торжественной церемонии открытия памятника приняли участие руководитель Федерального агентства по недропользованию Олег Казанов, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и генеральный директор ПАО «Уралкалий» Виталий Лаук.

Автор памятника — пермский скульптор Илья Галиулин. Бронзовый бюст на гранитном постаменте высотой более двух метров установлен недалеко от Людмилинской скважины, в которой при бурении Николай Рязанцев обнаружил образцы сильвинита.

В ходе визита губернатор Дмитрий Махонин совместно с руководителем Федерального агентства по недропользованию Олегом Казановым посетили музейно-выставочный центр «Уралкалия». Современная экспозиция объединяет коллекции маркшейдерского и геологического оборудования, палеонтологическую и геологическую коллекции, исторические документы, макеты с мультимедийными инсталляциями и виртуальной реальностью. Это единственный музей в России, где можно ознакомиться с историей Верхнекамского месторождения солей, а также зарождения и развития калийной промышленности.

Олег Казанов, руководитель Федерального агентства по недропользованию:

Верхнекамское месторождение солей — уникальное, не имеющее аналогов в мире по количеству запасов калия. Оно является стратегическим ресурсом для экономики, основой социально-экономического развития Пермского края. Памятник увековечивает имя Николая Рязанцева, который заложил основу для развития одного из важнейших промышленных богатств Пермского края.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края:

Пермский край обладает богатыми природными ресурсами, серьёзным экономическим потенциалом. Открытие памятника является не только символом признания заслуг прошлого, но и вдохновением для молодого поколения. Благодаря первооткрывателям сегодня «Уралкалий» является крупнейшим предприятием Пермского края и активно участвует в развитии городов присутствия. Николай Рязанцев своей инженерной мыслью и делом заложил на многие десятилетия и даже столетия курс развития этой земли. Соликамск по праву носит имя соляной столицы. Благодарю наших калийщиков за труд.

Виталий Лаук, генеральный директор ПАО «Уралкалий»:

Этот памятник — символ нашей благодарности Николаю Рязанцеву, чье имя золотыми буквами вписано в летопись «Уралкалия». Мы гордимся нашим историческим наследием и осознаем важность сохранения памяти о людях, благодаря которым Компания является одним из ведущих производителей калийных удобрений.

ПАО "Уралкалий"