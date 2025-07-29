В Прикамье появится День ветеранов боевых действий

В Пермском крае будет установлен День ветеранов боевых действий. Это предусматривает проект указа губернатора Дмитрия Махонина.

Как следует из документа, знаменательная дата вводится «в целях признания заслуг жителей Пермского края, принимавших участие в боевых действиях, локальных войнах и вооруженных конфликтах на территории СССР, Российской Федерации и территориях других государств после 1945 года». Отмечать День ветеранов боевых действий будут ежегодно 1 июля.

В День ветеранов боевых действий в регионе будут проводиться мероприятия, направленные на сохранение героических традиций старших поколений и патриотическое воспитание молодежи.