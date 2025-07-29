Уфимка взыскала с «Башавтотранса» 400 тысяч рублей за падение в автобусе

Калининский райсуд Уфы взыскал с АО «Башавтотранс» в пользу уфимки 400 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда и 50 тыс. руб. за юридические услуги, следует из решения суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, пострадавшая ехала в автобусе 110С «Уфимский ДОК — Дуговая улица». Подъезжая к остановке, водитель резко затормозил, и уфимка упала, ударившись о сиденье. На улице она дождалась скорую помощь.

По словам истца, за два месяца до произошедшего она уволилась с завода, где проработала 30 лет, вышла на пенсию и у нее «было много планов». После падения, отметила она, ей «было трудно ходить, дышать, мучила одышка, ежедневно утром на протяжении месяца посещала поликлинику, где проходила лечение». Компенсацию морального вреда она оценила в 500 тыс. руб.

Опрошенный в суде водитель «Башавтотранса» пояснил, что «его подрезал автомобиль Лада и он повернул во двор, чтобы избежать столкновения».

Уменьшая сумму компенсации, суд исходил из степени нравственных и физических страданий истца.

Венера Хисамова