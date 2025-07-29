Спасатели не нашли пострадавших под завалами дома на Ляхова, 6 в Астрахани
На месте частичного обрушения дома по ул. Ляхова, 6 в Астрахани работы по разбору конструкций завершены. Об этом сообщает утром 29 июля пресс-служба МЧС России.
По словам начальника ГУ МЧС России по Астраханской области Юрия Землянского, на месте завалов спасатели не обнаружили пострадавших и погибших. Он отметил, что все работы выполнены в полном объеме.
Специалисты работали на месте частичного обрушения дома в течение всей ночи. В пункте временного размещения находятся шесть жильцов, остальные — у родственников и знакомых.