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Глазовчанина осудили за попытку скрыть наркотик

Глазовский райсуд вынес приговор 33-летнему местному жителю, обвиняемому в незаконном приобретении и хранении наркотиков в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Фото: объединенная пресс-сужба судов Удмуртии

Фото: объединенная пресс-сужба судов Удмуртии

Судом установлено, что в апреле 2025 года, перед задержанием полицией, подсудимый проглотил сверток с наркотическим средством. В больнице, после осмотра, в его желудке был обнаружен сверток с наркотиком «соль» массой 1,18 гр.

Подсудимый признал вину и раскаялся в содеянном. Суд учел отсутствие отягчающих обстоятельств и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.