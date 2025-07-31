Частная баскетбольная школа в Перми обрела юрлицо

В Перми зарегистрирована автономная некоммерческая организация «Центр баскетбольной подготовки “Академия баскетбола”», свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакс». Сведения в ЕГРЮЛ внесены 24 июля. Президентом и учредителем АНО выступила Екатерина Суханова.

Исходя из открытых данных, Екатерина Суханова руководит сейчас аналогичным проектом — частной баскетбольной школой, которая арендует зал в колледже олимпийского резерва им. С. А. Белова. Школа проводит занятия как для детей, так и для взрослых. Баскетбольный клуб был создан в 2011 году. Госпожа Суханова отказалась прокомментировать создание АНО.