Зарплатные предложения в рознице Удмуртии в первом полугодии выросли на 12%

Медианная зарплата в розничной торговле Удмуртии составила 51,8 тыс. руб. в первом полугодии 2025 года, следует из исследований аналитиков hh.ru. Это на 12% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В регионе было открыто 5,3 тыс. вакансий, что на 11% меньше, чем в первом полугодии 2024 года. На 1 вакансию в Удмуртии приходится всего 1,3 резюме. Наиболее востребованы продавцы-консультанты и кассиры. При этом высокий уровень конкуренции наблюдается среди супервайзеров, а крайне высокий - у промоутеров.

В целом по России в первом полугодии было открыто 530,8 тыс. вакансий в розничной торговле, а медианная зарплата составила 57 тыс. руб., увеличившись на 15% за год.