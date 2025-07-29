В Ярославле начали судить испортивших новый трамвай

В Ярославле начался судебный процесс по делу о вандализме в трамвайном депо. Об этом сообщает Yarnews.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Трамвай после акта вандализма

Фото: Правительство Ярославской области Трамвай после акта вандализма

Фото: Правительство Ярославской области

Данил Крохмалев, Данила Москалев и Иван Роньшин обвиняются в том, что разрисовали новый трамвай стоимостью 84 млн руб. в депо на Ленинградском проспекте в ночь на 16 февраля 2025 года.

На суде стало известно, что попытки очистить трамвай не увенчались успехом, поэтому было решено обклеить его пленкой с помощью местного рекламного агентства. Трамвай вернулся на линию только в середине апреля.

Сумма ущерба, по версии следствия, составила 556 тыс. руб, однако сейчас руководство предприятия увеличило сумму претензий до 1,1 млн руб. В ходе допроса представитель «Яргорэлектротранса» сообщил, что подсудимые частично погасили ущерб: Роньшин выплатил 187 тыс. руб., Москалев — почти такую же сумму, а Крохмалев — немного меньше.

Из показателей свидетелей следует, что группа молодых людей увлекалась граффити, нанося нелегальные надписи. Акция в отношении нового трамвая была совершена в честь дня рождения одного из них. К депо подсудимые прибыли на такси.

Обвиняемые и их адвокаты отказались от комментариев, а суд по настоянию стороны подсудимых запретил фотосъемку.

Антон Голицын