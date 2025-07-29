Двух подростков арестовали за поджог леса в Забайкалье по заданию «куратора»

Двух несовершеннолетних жителей Забайкальского края арестовали по обвинению в умышленном поджоге леса. Следствие считает, что 16-летние подростки совершили преступление по заданию украинского куратора. Помимо уничтожения лесных насаждений (ч. 4 ст. 261 УК РФ), им вменяется теракт (п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ).

По данным СКР, в июне один из подозреваемых начал переписываться в мессенджере с лицом, «предположительно находящимся на территории Украины». Куратор пообещал подростку 80 тыс. руб. за поджог леса, считают правоохранители. Молодой человек рассказал об этом сверстнику. Вместе они купили зажигалки, приехали в лес возле поселка Атамановка Читинского округа и там подожгли сухую траву и хвою. Свои действия подростки снимали на видео, затем отправили ролик «куратору», но обещанных денег так и не получили, отметили в следствии.

«Действия подростков привели к крупному лесному пожару, ущерб... более 300 млн рублей», — говорится в сообщении СКР.

В ведомстве добавили, что причастность несовершеннолетних к этому преступлению «была установлена в ходе совместной работы оперативных сотрудников полиции и ФСБ».