Татарстан не попал в десятку в рейтинге кредитоспособности регионов за июнь

Республика Татарстан заняла 14-е место среди российских регионов по кредитному рейтингу жителей с показателем 737 баллов в июне 2025 года. За год рейтинг снизился на 3 пункта. Об этом сообщает пресс-служба Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Кредитный рейтинг жителей Казани составил 752 балла, что на 15 пунктов выше среднего показателя по республике. Средний кредитный рейтинг российского заемщика в июне остался на уровне 709 баллов.

В то же время Чувашия заняла 3-е место с рейтингом 765 баллов, показав рост на 6 пунктов за год. Республика Марий Эл расположилась на 26-м месте с показателем 728 баллов, снизившись на 2 пункта по сравнению с июнем 2024 года.

Лидером рейтинга стала Москва с показателем 775 баллов, несмотря на снижение на 3 пункта за год. Санкт-Петербург занял второе место с 771 баллом. Замыкают рейтинг Тыва с 594 баллами, Карачаево-Черкесия с 634 баллами и Республика Алтай с 645 баллами.

Анар Зейналов