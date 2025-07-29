Власти Перми отказались от еще одного иска к оператору Центрального рынка

Городской департамент земельных отношений отказался от исковых требований к ООО «Торговый комплекс “Центральный”», управляющему Центральным рынком в Перми. Как свидетельствуют материалы дела на сайте Арбитражного суда Пермского края, истец требовал от ТК «Центральный» прекратить нецелевое использование участка на ул. Борчанинова возле рынка. Территория площадью 1 тыс. кв. м находится между зданиями на ул. Борчанинова, 65 и 71а. По сведениям онлайн-справочника, площадка используется как общедоступная парковка. При этом на публичной кадастровой карте вид разрешенного использования участка обозначен как «объекты бытового обслуживания населения».

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Согласно судакту, на заседании 9 июля представитель департамента ходатайствовал об отказе от исковых требований. Свой отказ истец объяснил добровольным устранением ответчиком нарушений земельного законодательства. Суд принял отказ департамента и прекратил производство по делу. Также в отношении участка были отменены обеспечительные меры в виде запрета Росреестру регистрации изменений в ЕГРН о границе площади, разрешенном виде использования и прочих параметрах территории.

Напомним, в июне департамент земельных отношений уже отказался от одного иска к ТК «Центральный». Подразделение мэрии требовало освободить участок по ул. Борчанинова, 65а и 65б, от автопарковки, автомойки и шиномонтажной мастерской. Тогда департамент отказался от требований «в связи с добровольным освобождением участка» ответчиком.