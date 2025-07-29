В Челябинской области отремонтируют почти 120 км трассы М5 за два года

Десять участков федеральной трассы М5 «Урал» в Челябинской области общей протяженностью почти 120 км планируется отремонтировать до сентября 2027 года. Федеральное казенное учреждение «Управление автомобильных дорог “Южный Урал”» заключило соответствующий государственный контракт, сообщает пресс-служба ФКУ.

По данным портала госзакупок, госконтракт стоимостью 1,4 млрд руб. заключен с ООО «Дортрансстрой» (Уфа).

Планируется обновить слои износа на участках федеральной трассы в горнозаводской зоне Челябинской области — от Кропачево до Златоуста. Также подрядчик смонтирует новое барьерное ограждение, сделает дорожную разметку из термопластика и шумовые полосы.

Участок М5 в горнозаводской зоне — один из самых напряженных из-за возрастающей интенсивности движения и большого количества большегрузов. Приведение дорожного покрытия в нормативное состояние сделает трассу более безопасной и позволит сократить время в пути, отмечают в упрдор «Южный Урал».

ООО «Дортрансстрой» — крупный дорожный подрядчик. По данным «СПАРК Интерфакс», зарегистрировано в 2000 году в Уфе. 90% уставного капитала компании владеет ООО «Основа», которое на 99% принадлежит Ильгизу Валиуллину. Еще 10% «Дортрансстроя» принадлежит генеральному директору ООО Дмитрию Гилимьянову. Только в 2024-2025 годах компания заключила 97 госконтрактов на ремонт дорог и благоустройство дворов общей стоимостью 17,6 млрд руб. Выручка компании в 2024 году составила 15,5 млрд руб., чистая прибыль — 131,8 млн руб.