Поезд Челябинск — Новороссийск задерживается из-за атаки БПЛА

В Ростовской области задержан поезд Челябинск — Новороссийск из-за падения обломков беспилотников на рельсы на станции Сальск. В настоящий момент движение открыто в обход поврежденного участка, сообщает Федеральная пассажирская компания в своем официальном telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Обломки беспилотников упали на станцию 29 июля в районе двух часов ночи. В результате падения повредились контактная сеть, а также выбило окна в нескольких вагонах поезда №59 Новокузнецк — Кисловодск. Пассажиров эвакуировали. Кроме того, загорелся грузовой вагон. Из-за временной остановки движения через станцию Сальск задержано девять пассажирских поездов.

Сейчас железнодорожники продолжают восстанавливать контактную сеть.

По данным «Яндекс. Расписание», поезд из Челябинска в Новороссийск отправился 27 июля в 8:22. Он должен был прибыть в пункт назначения в 29 июля в 13:33 по местному времени. Сейчас, по данным онлайн-табло РЖД, поезд отстает от расписания на четыре часа.

Прошедшей ночью в нескольких регионах России произошла массовая атака украинских беспилотников. По данным Минобороны РФ, средства ПВО уничтожили 74 БПЛА, 22 из которых перехвачены над Ростовской областью. Еще 43 беспилотка — над Брянской областью, шесть — Калужской, два — над Смоленской, один — над Ленинградской областью.