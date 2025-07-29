В Северной Осетии участники СВО получат гранты на развитие агробизнеса

Участники специальной военной операции из Северной Осетии получат гранты на развитие агробизнеса. Об этом сообщил глава республики Северная Осетия Сергей Меняйло в своем Тelegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юлия Морозова, Коммерсантъ Фото: Юлия Морозова, Коммерсантъ

По словам господина Меняйло, программа поддержки «Агромотиватор» работает с 2025 года, и принять участие в ней могут как демобилизованные, так и действующие бойцы спецоперации. Будущие аграрии могут получить грант на разведение крупного рогатого скота для производства мяса и молока – до семи млн руб., а на ведение агробизнеса по другим направлениям – до пяти млн руб.

«Из десяти регионов, получивших господдержку, нашей республике выделено больше всего средств – почти 12 млн руб.»,– сообщил глава Северной Осетии.

Валентина Любашенко