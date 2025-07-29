Польша потеряла 68 гектаров территории при пересмотре границ

Официальная площадь Польши сократилась на 68 га. Часть территорий, ранее числившихся в госреестре, была утрачена при приведении субъектов на побережье Балтийского моря в соответствие с фактическими морскими границами страны. Об этом сообщило издание Gazeta.pl со ссылкой на Главное статистическое управление (GUS).

Больше половины утраченных на бумаге земель относится к Западно-Поморскому воеводству — регион потерял 35 га площади. Пересчет территорий проводился для актуализации данных. С качественной точки зрения в Польше переписано примерно 5 тыс. га сельских территорий. Вместе с тем к городским территориям, напротив, добавили 4,96 га.

По сообщению СМИ, население страны сократилось в 2024 году на 147 тыс. человек. Отток жителей в Польше стабильно продолжается с 2019 года.