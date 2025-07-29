«Парма» подписала второго легионера из США

Джейлен Адамс стал новым игроком БК «Парма». Об этом сообщает пресс-служба пермского клуба. Контракт с американским защитником рассчитан на один сезон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джейлен Адамс

Фото: БК «Парма» Джейлен Адамс

Фото: БК «Парма»

Баскетболисту 27 лет, его рост 191 см.

Свою профессиональную карьеру начал в команде G-Лиги «Эри БэйХокс» в США. Затем играл во Франции («Шампань Баскет»), Израиле («Хапоэль Иерусалим», «Маккаби Тель-Авив»), Турции («Тюрк Телеком») и Китае («Бейджин Дакс»). В предыдущем сезоне выступал за израильский «Хапоэль Холон».

Это второй новичок-американец, который заключил контракт с «Пармой» на предстоящий чемпионат Единой лиги. Ранее игроком пермского баскетбольного клуба стал Виктор Сандерс, прежде выступавший за «Енисей».