Власти Ульяновской области усилили поддержку многодетных семей
В Ульяновской области прорабатывают механизмы новой меры социальной поддержки многодетных семей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Алексей Русских.
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
Речь идет о предоставлении одному из родителей компенсации 50% расходов на оплату очного обучения одного ребенка в учреждении СПО или вузе. Действовать льгота будет до конца 2027 года.
Мера поддержки вводится благодаря федеральной поддержке Минтруда России и нацпроекта «Семья».
Всего в Ульяновской области почти 17 тысяч многодетных семей.