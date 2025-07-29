Власти Ульяновской области усилили поддержку многодетных семей

В Ульяновской области прорабатывают механизмы новой меры социальной поддержки многодетных семей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Алексей Русских.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Речь идет о предоставлении одному из родителей компенсации 50% расходов на оплату очного обучения одного ребенка в учреждении СПО или вузе. Действовать льгота будет до конца 2027 года.

Мера поддержки вводится благодаря федеральной поддержке Минтруда России и нацпроекта «Семья».

Всего в Ульяновской области почти 17 тысяч многодетных семей.

Андрей Сазонов