Юные геологи рассчитают запасы нефти в Прикамье

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В рамках XV Всероссийской открытой полевой олимпиады юных геологов школьники не только определят лучших знатоков в этой области, но и под руководством профессионалов выполнят кейсы, основанные на реальных производственных данных.

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Так, лукойловцы подготовили для школьников специальное задание. Ребятам нужно будет провести подсчет геологических и извлекаемых запасов нефти на условном Олимпиадном месторождении, используя при этом профессиональные производственные методы. Специально к этому кейсу молодые специалисты ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» создали табличные и графические приложения на основе данных разрабатываемых предприятием месторождений. Такой интерактивный метод профориентации поможет будущим геологам лучше узнать будущую профессию и познакомиться с производственной спецификой нашего региона.

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Напомним, Всероссийская открытая полевая олимпиада юных геологов в этом году проходит в Пермском крае при поддержке Компании «ЛУКОЙЛ». С 24 июля по 4 августа за звание лучших соревнуются почти 300 школьников из 29 регионов России, а также Беларуси, Кыргызстана и Узбекистана. В составе сборной Пермского края – школьники из Кунгура, Губахи и Перми. Организатором олимпиады выступает Федеральное агентство по недропользованию совместно с Правительством Пермского края.

ООО "Лукойл-Пермь"