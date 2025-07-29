Реконструкцией аэропорта Перми займется компания «Уралмостострой»

Победителем конкурса на выполнение работ по корректировке проекта и последующей реконструкции аэропорта Большое Савино признано АО «Уралмостострой». Цена контракта составит 1,9 млрд руб. Как указано в технической документации, подрядчик должен скорректировать ранее разработанные проекты реконструкции перрона, рулежных дорожек, инженерных сетей. Реконструкция перронов должна позволить использовать телетрапы. Все работы требуется завершить к 30 сентября 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Большое Савино Фото: пресс-служба аэропорта Большое Савино

Напомним, в пермском аэропорту с 2018 года проходит реконструкция двух рулежных дорожек и перрона. В 2021 году подведомственное Росавиации ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)», которое тогда являлось заказчиком, в одностороннем порядке расторгло контракт с компанией-подрядчиком «Стройтрансгаз» из-за недочетов, допущенных подрядчиком при работах. Повторный конкурс в 2021 году выиграл этот же подрядчик, который осенью 2024 года в одностороннем порядке расторг контракт с ФКУ «Ространсмодернизация».

Начальник Мостоотряда №123 (входит в АО «Уралмостострой») Юрий Истягин сообщил, что сейчас компания находится в стадии заключения контракта. К работе на объекте подрядчик намерен приступить в ближайшее время.

АО «Уралмостострой» является крупным дорожным подрядчиком в Прикамье. Компания, в частности, выиграла подряд на выполнение работ по строительству очистных сооружений на автодороге «Переход ул. Строителей — площадь Гайдара» стоимостью 647 млн руб., стала победителем торгов на ремонт дорог в центральном планировочном районе Перми, выиграла конкурс на строительство участка дороги «Углеуральская — 2-я Шоссейная — Локомотивная» стоимостью 433,3 млн руб., участка автодороги «Переход ул. Старцева — пр. Октябрят — ул. Целинная от ул. Грибоедова до моста через р. Чикулайка» стоимостью 2,6 млрд руб. «Уралмостострой» также ведет ремонт старого моста через Чусовую в Перми, стоимость контракта составляет 2,5 млрд руб.

В конце апреля АО «Уралмостострой» завершило процесс перерегистрации с Уфы на Пермь. Ранее источник, близкий к «Уралмостострою», пояснял, что компания в последнее время увеличила объемы дорожного строительства в Пермском крае, поэтому общество намерено платить налоги на территории Прикамья.