Авиарейс из Сочи в Саратов задержался из-за «закрытого неба» над Волгоградом

Накануне, 28 июля, задержался пассажирский самолет, следовавший из Сочи в Саратов. Об этом сообщает издание «СарИнформ».

Авиарейс DP-329 компании «Победа» задержался более чем на два часа. Пилоты объяснили произошедшее «закрытием воздушного пространства» над Волгоградом.

По словам одной из пассажирок, изначально воздушному судну предстояло направиться в Саратов в 14:05 мск. Она добавила, что регистрацию открыли примерно в 16:30.

Павел Фролов