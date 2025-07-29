Мэрия пошла на мировую с пермским девелопером в деле о сносе кафе и киосков у ТЦ «Браво»

Администрация Кировского района Перми заключила мировое соглашение по делу о сносе кафе и киосков возле ТЦ «Браво» с пермским девелопером Демидом Кузьмичевым, его инвестиционной компанией «Проксима» и ИП Еленой Бажановой.

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Согласно материалам дела на сайте Арбитражного суда Пермского края, заключив соглашение, районная администрация отказывается от требований к ответчикам. Владелец девелоперской группы «Оникс» Демид Кузьмичев, его ООО «Инвестиционная компания “Проксима”» и Елена Бажанова снесут киоски, а также приведут кафе «Поке-Man», «Chicken.Avto» в соответствие с требованиями законодательства.

Мировое соглашение, подписанное сторонами, было представлено в суд. На заседании 24 июля его утвердили. Согласно документу, инвестиционная компания «Проксима» обязуется в течение двух месяцев с момента утверждения соглашения снести киоски с вывесками «ЦСК», «Пермвеники», находящиеся на участке возле ТЦ «Браво». Демид Кузьмичев и ИК «Проксима» в течение девяти месяцев должны будут привести здание кафе у «Браво» в соответствие с правилами благоустройства Перми и другими нормами. При невозможности выполнения этих условий ответчики снесут кафе. ИП Елена Бажанова тоже обязуется привести киоск «Цветы» в соответствие с городскими правилами благоустройства. В противном случае перечисленные лица должны будут уплатить неустойку в размере 15 тыс. руб. за каждый день просрочки выполнения мирового соглашения. Производство по делу суд постановил прекратить.